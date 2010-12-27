При эвакуации автомобиля, водителям будут отправлять SMS-сообщения

SMS придёт на телефон водителя, когда его автомобиль начнут эвакуировать.

Сегодня в Госдуму депутаты внесли законопроект об оповещении водителей с помощью сообщения при эвакуации автомобиля, сообщает "Российская газета". Известно, что эта идея уже получила положительную оценку Конституционного суда РФ.

В случае принятия закона, он будет введён в действие через четыре месяца. На его осуществление не понадобится большое количество денежных средств, так как рассылка SMS стоит недорого, указывают законодатели.

Депутаты отмечают, что эти поправки необходимы из-за негативной тенденции в работе "эвакуаторщиков". Наибольшие нарекания водителей и специалистов вызывает практика "демонстративной" эвакуации, гласит пояснительная записка. При этом основная задача - максимально быстро эвакуировать автомобиль до появления хозяина.