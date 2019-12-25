При Всеволожской больнице заработал сервисный центр

У жителей Всеволожска, Кудрово, Морозовки и Рахьи появилась онлайн-консультация по медицинским услугам.

При Всеволожской клинической межрайонной больнице открылся сервисный центр по оказанию дистанционной поддержки населения, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Сотрудники центра будут консультировать по телефону или онлайн жителей Всеволожска, Кудрово, Морозовки и Рахьи, помогая решать вопросы, связанные с предоставлением медицинских услуг, в том числе с записью на прием к врачу или вызовом на дом.

На данный момент штат центра состоит из 18 операторов, которые работают каждый день с 8.00 до 20.00, включая выходные. В субботу и воскресенье после 14.00 операторы отвечают лишь на вопросы о коронавирусе. К специалистам центра также будут поступать заявки с сайта больницы и с Госуслуг.

Заявки принимаются по единому номеру 8 (81370) 43-149.

Создание центра было личным проектом главного врача Всеволожской клинической межрайонной больницы Константина Шипачева, который задался целью создать центр поддержки в самый разгар пандемии, когда доступ жителей к медицинским услугам, в том числе от больниц и поликлиник, был ограничен, хотя многие вопросы можно было бы решить дистанционно.

Для запуска сервисного центра была собрана специальная рабочая группа, разработаны особые алгоритмы действий, сформирована база акутальных услуг. Комплекс подготовительных работ включал в себя разработку нормативных документов, обучение сотрудников, создание программного обеспечения для автоматизации процессов. Не исключено, что положительный результат работы сервисного центра станет примером для остальных районов области в создании аналогичных предприятий.

Фото: Pixabay и пресс-служба Правительства Ленобласти