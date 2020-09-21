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У НМИЦ им. Алмазова появится корпус радиологии
Сегодня, 16:11
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У НМИЦ им. Алмазова появится корпус радиологии

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Новое здание соединят со старым пешеходной галереей.

Главгоэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство медицинского радиологического центра при НМИЦ имени Алмазова в Приморском районе. 

В новом корпусе будут проводить диагностику и лечение пациентов онкологического и эндокринологического профилей. 

В здании предусмотрены отделения лучевой терапии с помещениями предлучевой подготовки, отделения производства радиофармацевтических препаратов и контроля их качества, отделение радионуклидной терапии с блоком обеспечения терапевтическими препаратами и стационаром с "активными" палатами на 20 коек.

говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы.

Кроме того, в планах построить отделение радиационной безопасности и радиационного контроля. Дневной стационар для лучевой и химиотерапии будет рассчитан на 40 коек. 

На крыше здания будет вертолетная площадка. Новый корпус соединят со зданием медцентра с помощью пешеходной галереи. 

Фото: ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России

Теги: нмиц им алмазова, радиологический центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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