У НМИЦ им. Алмазова появится корпус радиологии

Новое здание соединят со старым пешеходной галереей.

Главгоэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство медицинского радиологического центра при НМИЦ имени Алмазова в Приморском районе.

В новом корпусе будут проводить диагностику и лечение пациентов онкологического и эндокринологического профилей.

В здании предусмотрены отделения лучевой терапии с помещениями предлучевой подготовки, отделения производства радиофармацевтических препаратов и контроля их качества, отделение радионуклидной терапии с блоком обеспечения терапевтическими препаратами и стационаром с "активными" палатами на 20 коек. говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы.

Кроме того, в планах построить отделение радиационной безопасности и радиационного контроля. Дневной стационар для лучевой и химиотерапии будет рассчитан на 40 коек.

На крыше здания будет вертолетная площадка. Новый корпус соединят со зданием медцентра с помощью пешеходной галереи.

Фото: ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России