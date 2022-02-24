Главный врач Центра Алмазова Ирина Стрижак ушла из жизни в Петербурге

Прощание состоится 5 декабря в НМИЦ им. В. А. Алмазова с 10:00 до 11:00.

В Петербурге после продолжительной болезни скончалась Заслуженный врач РФ, главный врач ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Ирина Стрижак. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Ирина Стрижак возглавляла клинику на протяжении 40 лет.

На этом пути Ирину Григорьевну единодушно поддерживали коллеги, ее авторитет руководителя был непререкаем, а профессионализм, трудолюбие и строгое следование лучшим традициям советской и российской медицины всегда вызывали самое искреннее уважение и служили примером. Пресс-служба ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова"

В 1966 году Ирина Стрижак окончила Ивано-Франковский медицинский институт. Сразу после обучения она работала терапевтом, а с 1975-го стала заведующей терапевтическим отделением больницы №9 Ленинграда. С 1984 года являлась главным врачом НИИ кардиологии, в 1987-м при участии Ирины Стрижак в отделении организовали отдел кардиохирургии. Кроме того, она написала 25 медицинских работ.

Прощание с Ириной Стрижак состоится 5 декабря в НМИЦ им. В. А. Алмазова с 10:00 до 11:00. В 13:00 пройдут похороны.

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