Ректор СПбГУ рассказал, что для онлайн-обучения один из вузов Петербурга использует платформу для покера

По мнению ректора СПбГУ это произошло из-за сложностей с коронавирусом.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев во время совещания о ситуации в системе образования во время эпидемии коронавируса рассказал президенту, что один из вузов Петербурга использует платформу, популярную среди игроков в покер.

По мнению ректора, это произошло из-за проблем, вызванных пандемией нового вируса. Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к переходу на дистанционное обучение. Также Кропачев поддержал идею создания единой платформы для обучения студентов.

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Фото: spbu.ru