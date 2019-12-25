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Ректор СПбГУ рассказал, что для онлайн-обучения один из вузов Петербурга использует платформу для покера
Сегодня, 18:18
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smirenny

Ректор СПбГУ рассказал, что для онлайн-обучения один из вузов Петербурга использует платформу для покера

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По мнению ректора СПбГУ это произошло из-за сложностей с коронавирусом.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев во время совещания о ситуации в системе образования во время эпидемии коронавируса рассказал президенту, что один из вузов Петербурга использует платформу, популярную среди игроков в покер. 

По мнению ректора, это произошло из-за проблем, вызванных пандемией нового вируса. Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к переходу на дистанционное обучение. Также Кропачев поддержал идею создания единой платформы для обучения студентов. 

Ранее мы писали, что ЕГЭ в России начнётся 29 июня.

Фото: spbu.ru

Теги: вузы петербурга, обучение онлайн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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