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Президент "Урала" сообщил, что сезон РПЛ может возобновиться до конца июня

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Также он продолжает настаивать на досрочном завершении чемпионата России.

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о шансах возобновить нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

От своих слов не отказываюсь. Я за то, чтобы мы уже сейчас прекратили чемпионат. Это моя позиция. Но если РФС решит продолжить, то мы не откажемся от такой возможности.Нужна только какая-то ясность. Когда возобновится сезон? Не позже конца июня. Иначе мы ничего не успеем. А если продолжим в июле, когда следующий сезон начинать?

Григорий Иванов, президент "Урала"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Урал" находится на десятой позиции с показателем 25 очков.

Ранее капитан "Спартака" Георгий Джикия предложил РПЛ вернуться к схеме "весна-осень".

Видео: YouTube / FC Ural Yekaterinburg

 

Теги: григорий иванов, коронавирус, российская премьер лига, фк урал
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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