Президент "Урала" сообщил, что сезон РПЛ может возобновиться до конца июня

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о шансах возобновить нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.), прерванный из-за эпидемии коронавируса.

От своих слов не отказываюсь. Я за то, чтобы мы уже сейчас прекратили чемпионат. Это моя позиция. Но если РФС решит продолжить, то мы не откажемся от такой возможности.Нужна только какая-то ясность. Когда возобновится сезон? Не позже конца июня. Иначе мы ничего не успеем. А если продолжим в июле, когда следующий сезон начинать?

Григорий Иванов, президент "Урала"