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Президент Турции Эрдоган заявил, что не даст Западу втянуть страну в войну против России

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В Анкаре назвали задачи кабмина во внешней политике.

Действующая власть в Анкаре не позволит коллективному Западу втянуть Турцию в войну против России. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала A haber сделал лидер республики  Реджеп Тайип Эрдоган. Политик пояснил СМИ, что в настоящее время усилия правительства направлены на то, чтобы  с серьезной решимостью выступать в качестве международного посредника между российской и украинской сторонами, чтобы в результате эти контакты завершились успехом. Эрдоган считает, что последние два года Анкаре удалось не допустить втягивания страны в региональный кризис.

Мы не позволим втянуть нашу страну в войну — это один из наших предвыборных слоганов. Пока мы здесь, мы не будем способствовать этому.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган: Путин 27 апреля может посетить Турцию и поучаствовать в церемонии на АЭС "Аккую".

Фото и видео: YouTube / A haber

Теги: запад, реджеп тайип эрдоган, третья мировая война, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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