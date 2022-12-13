Эрдоган: Путин 27 апреля может посетить Турцию и поучаствовать в церемонии на АЭС «Аккую»

Глава Турции анонсировал возможный приезд главы РФ в страну.

Российский президент Владимир Путин, возможно, официально примет участие в торжественной церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой атомной электростанции "Аккую". Об этом в интервью местному телеканалу A Haber рас сказал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Проект строительства АЭС "Аккую" успешно выполняется. Есть вероятность, что господин Путин приедет на церемонию 27 апреля. Возможно, мы вместе примем участие в ней в онлайн-формате. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что "Аккую" представляет из себя первую атомную электростанцию, которая строится на территории Турции. Данный проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Речь идет о создании четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого такого энергоблока составит 1 200 МВт.

Эрдоган: на АЭС "Аккую" планируют загрузить ядерное топливо 27 апреля.

Фото и видео: YouTube / A Haber