Президент РФ назвал СМИ действенным механизмом общественного контроля

Поздравительная телеграмма от президента опубликована на сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью и являются действенным механизмом общественного контроля.
Президент также отметил, что средства массовой информации часто являются организаторами полезных инициатив. Конструктивная позиция СМИ решать проблемы, волнующие людей в регионах России, а также вовлекает их в реализацию общественно важных проектов.
Отметим, что форум современной журналистики "Вся Россия-2019" проходит в Сочи с 21 по 27 сентября.
Фото: Pixabay
Видео: kremlin /YouTube
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