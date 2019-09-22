Президент РФ назвал СМИ действенным механизмом общественного контроля

Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля журналистов "Вся Россия – 2019", который стартовал в Сочи.

Поздравительная телеграмма от президента опубликована на сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью и являются действенным механизмом общественного контроля.

Президент также отметил, что средства массовой информации часто являются организаторами полезных инициатив. Конструктивная позиция СМИ решать проблемы, волнующие людей в регионах России, а также вовлекает их в реализацию общественно важных проектов.

Отметим, что форум современной журналистики "Вся Россия-2019" проходит в Сочи с 21 по 27 сентября.

Фото: Pixabay

Видео: kremlin /YouTube