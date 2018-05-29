Президент РАН призвал расширить систему Академического университета

Руководитель РАН заявил о важности расширения филиалов учреждения по всей России.

Глава РАН Александр Сергеев во время прощания со скончавшимся лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым высказался насчет сохранения Академического университета в Санкт-Петербурге. По мнению специалиста, образовательную систему учреждения необходимо не только удержать в таком виде, в котором она существует сейчас, но и расширить. Спикер добавил, что управление ВУЗом должна брать на себя Академия наук. В свою очередь инстанция может создать подобные заведения по различным регионам страны.

Напомним, что основателем Академического университета как раз выступил Алферов.

Фото: Piter.tv