Реставрацию здания Академии наук начнут в 2027 году

Знаменитое здание Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге ожидает капитальная реставрация. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

По его словам, историко-культурная экспертиза проведена и одобрена Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Далее предстоит утверждение проекта в Главгосэкспертизе.

Планируется, что строительные работы стартуют в 2027 году. После завершения реконструкции на Университетской набережной разместится научный просветительский центр, оснащённый конференц-залами, общедоступными зонами отдыха и постоянной экспозицией, повествующей об истории Академии наук, отметил чиновник.

Фото: Telegram / Пиотровский Online