Архив Ленобласти и институт истории РАН начнут сотрудничество

Архив Ленинградской области начнет сотрудничество с Академией наук для работы в научных проектах.

Архивное управление Ленобласти и институт истории Российской академии наук объединят свои усилия в научных проектах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Организации подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут подготовлены сборники документов по делу о вскрытии мощей Александра Невского и раздел по Тихвинскому району в годы ВОВ.

Кроме того, планируется проведение общих конференций, семинаров, круглых столов и исследований. Сотрудничество между Архивным управлением Ленобласти и РАН позволит расширить научные возможности и продвинуться в изучении истории региона.

Ранее сообщалось, что РГПУ им. Герцена может закрыть свои филиалы в Выборге и Волхове.

Фото: администрация Ленинградской области