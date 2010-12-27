Президент РАН предложил доработать ЕГЭ креативными задачами

В экзамене может появиться творческая составляющая.

Президент РАН предложил доработать ЕГЭ задачами на креативное мышление. Александр Сергеев хочет ограничить "зубрежку" для школьников. Об этом сообщил "Интерфакс".

Система ЕГЭ не заточена на то, чтобы отбирать и тренировать людей по креативному началу...В 11 классе дети перестают заниматься расширением кругозора комментирует эксперт

Глава РАН предложил, чтобы экзамен оценивался не только по сумме баллов. Он намерен ввести часть, результат которой набирается по творческим вещам. Сейчас же система просто склоняет молодежь к заучиванию материала. Они сосредотачивают свое внимание на одной или двух дисциплинах. По словам Сергеева, для решение данного вопроса нужно привлечь Минобрнауки и общественность.

Ранее Piter.tv писал о том, что Рособрнадзор прорабатывает возможность сдачи ЕГЭ онлайн.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

