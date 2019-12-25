Президент Киргизии Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки. Заявление опубликовано на его сайте.
Глава государства заявил, что готов сложить полномочия после того, как в стране будут утверждены легитимные руководители и государство вернётся в правовое поле. По словам Жээнбекова, сейчас политическая ситуация в стране достигла критической точки.
Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги.
Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии
Он отметил, что выборы в парламент, результаты которых вызвали протесты в стране, отменены. Теперь нужно назначить новое голосование. Действующий глава государства отметил, что эти меры должны снизить политическую напряжённость в стране.
Президент отметил, что нужно отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, чтобы можно было законно проводить новые назначения. Жээнбеков готов подписать соответствующие указы.
Ранее Песков назвал происходящее в Киргизии "бардаком и хаосом".
Фото: pixabay.com
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