Президент Киргизии Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки

Он ждёт, когда страна вернётся в правовое поле.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки. Заявление опубликовано на его сайте.

Глава государства заявил, что готов сложить полномочия после того, как в стране будут утверждены легитимные руководители и государство вернётся в правовое поле. По словам Жээнбекова, сейчас политическая ситуация в стране достигла критической точки.

Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии

Он отметил, что выборы в парламент, результаты которых вызвали протесты в стране, отменены. Теперь нужно назначить новое голосование. Действующий глава государства отметил, что эти меры должны снизить политическую напряжённость в стране.

Президент отметил, что нужно отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, чтобы можно было законно проводить новые назначения. Жээнбеков готов подписать соответствующие указы.

Ранее Песков назвал происходящее в Киргизии "бардаком и хаосом".

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