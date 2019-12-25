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Президент Киргизии Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки
Сегодня, 9:31
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matveyvn

Президент Киргизии Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки

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Он ждёт, когда страна вернётся в правовое поле.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал об условиях своей отставки. Заявление опубликовано на его сайте.

Глава государства заявил, что готов сложить полномочия после того, как в стране будут утверждены легитимные руководители и государство вернётся в правовое поле. По словам Жээнбекова, сейчас политическая ситуация в стране достигла критической точки.

Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги.

Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии

Он отметил, что выборы в парламент, результаты которых вызвали протесты в стране, отменены. Теперь нужно назначить новое голосование. Действующий глава государства отметил, что эти меры должны снизить политическую напряжённость в стране.

Президент отметил, что нужно отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, чтобы можно было законно проводить новые назначения. Жээнбеков готов подписать соответствующие указы.

Ранее Песков назвал происходящее в Киргизии "бардаком и хаосом".

Фото: pixabay.com

Теги: президент киргизии, протесты в киргизии, сооронбай жээнбеков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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