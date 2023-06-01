Президент Хорватии сравнил с нацистским приветствием лозунг националистов "Слава Украине"

Зоран Миланович негативно оценил лозунги нацистов Украины, которые повторяют мировые лидеры.

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал современные украинские националистические приветствия фашистскими, а западных политиков, которые подобные приветствия повторяют, необразованными. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами. Он пояснил, что не хочет слышать эти выражения на территории своей страны

Я изо всех сил борюсь, чтобы каким-то образом поставить эти лозунги, они должны быть, а это значит в стороне, убрать их. Это клич самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев, и это факт... Зоран Миланович, президент Хорватии

Напомним, что официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова отмечала, что лозунг "Слава Украине!" был установлен в качестве официального приветствия Организации украинских националистов (ОУН, запрещена на территории России как нацистская, террористическая и экстремистская организация) в 1939 году.

Президент Хорватии напомнил главе МИД Германии, что немцы уже пытались воевать с Россией.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian