Президент Хорватии напомнил главе МИД Германии, что немцы уже пытались воевать с Россией

Зоран Миланович негативно оценил высказывание Анналены Бербок о войне против России.

Президент Хорватии Зоран Миланович напомнил главе министерства по иностранным делам Германии Анналене Бербок о том, что немцы уже пытались воевать с Россией, но ничего хорошего из этого не вышло. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в ходе общения с местными журналистами. Он пояснил, что его страна не собирается принимать в этом противостоянии участие и оказывать Вооруженным силам Украины военную поддержку.

Вы хотите вступить в войну? Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад. Зоран Миланович, президент Хорватии

Политик предложил Олафу Шольцу и Анналене Бербок разобраться в вопросе того, кто же из них все-таки немецкий канцлер. В Хорватии отметили, что ранее в ФРГ партия "Зеленые" говорила о своем пафицизме, а сейчас слышатся выступления о развязывании боевых действий. Президент Зоран Миланович уверен, что его страна не воюет, а воюют именно Россия и США друг с другом.

Напомним, что Анналена Бербок, говоря о поставках немецких танков на Украину, заявила в Совете Европы о том, что Европейский союз должен больше делать для защиты этой страны в регионе. Она утверждала, что ключевая роль заключается в том, чтобы европейские страны действовали сообща, а не играли в игру "найди виноватого", так как они совместно "ведут войну против России, а не друг против друга".

Бербок прояснила в Совете Европы позицию Германии по танкам.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье