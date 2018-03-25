Зоран Миланович негативно оценил закупку газа у США "втридорога".

Европейский союз "долго питал иллюзии" о создании своего собственного энергетического рынка, но по результату будет покупать природный газ у американской стороны и в три раза дороже. Соответствующее заявление в ходе открытия экономического форума в Загребе сделал президент Хорватии Зоран Миланович. Политик уверен в том, что сейчас энергетические вопросы являются ключевыми для многих стран региона.

ЕС долго питал иллюзии о создании некоторого энергетического рынка, но учитывая серьезную военную операцию, дошло до того, что ЕС будет покупать газ у своего союзника, США, по цене в три раза дороже. Зоран Миланович, президент Хорватии

Глава государства полагает, что и Россия, и США не случайно являются "двумя большими и несокрушимыми державами". Зоран Миланович напомнил, что эти страны обладают специальными технологиями и неограниченными запасами энергии для реализации собственных нужд. Политик подчеркнул, что именно поэтому его французский коллега Эмманюэль Макрон отправился в Вашингтон на двусторонние переговоры с президентом Джо Байденом. Париж хочет просить Белый дом "с позиции более слабого партнера" о понимании в США и милости к Европе.

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