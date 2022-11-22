Премьер-министр Орбан опубликовал фото с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной

Политик посетил матч с Грецией в символике сборной Венгрии, которая вызвала критику со стороны общественности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фото с картой "Великой Венгрии" вместе с Украиной. Об этом рассказали местные журналисты, которые находились вместе с главой правительства страны на футбольном матче против сборной Греции. Политик появился на публике в спортивном красно-бело-зеленый шарфе болельщика с изображением государственных границ Венгрии до 1920 года (Трианонского договора). Напомним, что в тот период Будапешту принадлежали территории, которые сейчас входят в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Согласно Трианонскому договору, страна лишилась 72% территории, а порядка трех миллионов этнических венгров оказались за пределами границы.

Стоит уточнить, что изображение Венгрии в старых границах часто используется в сувенирной продукции и во время официальных мероприятий в стране. Флаги Секея — ранее входившей в состав Венгрии румынской области, на которой также проживают этнические венгры, постоянно висят на здании парламента в Будапеште. Бухарест неоднократно высказывал протест подобному использованию символа территории, сейчас входящей в состав Румынии.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт