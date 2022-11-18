Премьер Венгрии назвал санкционную политику ЕС шагом к войне

Виктор Орбан раскритиковал внешнюю политику Евросоюза по отношению к России.

Премьер-министр Венгрии назвал санкционную политику Евросоюза шагом к войне. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе своей авторской программы на местной радиостанции Kossuth. Виктор Орбан оценил внешнюю политику стран ЕС по отношению к Москве. По мнению руководителя правительства Венгрии, требуется не вводить новые ограничительные меры, а заниматься мирными переговорами для урегулирования украинского кризиса. Эксперт полагает, что если кто-то вмешивается в региональный конфликт при помощи давления, то явно находится на позиции одной из сторон, что приближает к войне.

Санкционная политика - это шаг к войне. То, что делает сейчас Европа, очень опасно. Очевидно, что мы шаг за шагом приближаемся к войне. Мы еще не находимся под огнем, но очень близки к тому, чтобы стать настоящей воюющей стороной. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

По словам Виктора Орбана, жители Венгрии чувствуют это особенно сильно, так как находятся в непосредственной близости от конфликта в соседнем государстве. Он напомнил, что страна с самого начала выступала за мир и против санкций со стороны ЕС. Однако в настоящее время правительство не может себе позволить наложить право вето на каждое решение Евросоюза. Будапешт планирует добиваться для себя исключений, подразумевающих сотрудничество с РФ в области энергетики.

Орбан заявил о проигрыше Европы из-за цен на американские энергоносители.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor

