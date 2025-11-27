Президент Филиппин заявил, что запасов нефти у страны хватит до 30 июня

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший рассказал, насколько хватит стране запасов нефти. Его слова приводит портал Inquirer.
Глава государства отметил, что у Филиппин есть запасы сырой нефти. Он подчеркнул, что этих запасов хватит до 30 июня. Также Маркос-младший рассказал о дополнительных источниках поставок, которые ищут власти.Отметим, что 24 марта из-за последствий эскалацией конфликта на Ближнем Востоке президент Филиппин распорядился ввести в стране режим чрезвычайного положения в области энергетики. Уточняется, что республика импортирует порядка 98% нефти из стран Ближневосточного региона. Ранее Путин призвал сохранять благоразумие в ситуации на мировых рынках. Фото: pxhere.com
