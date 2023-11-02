Президент Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Лидер африканской страны прибыл в Москву на встречу Путиным.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лидер африканской страны прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед этим глава Экваториальной Гвинеи почтил память павших в Великой Отечественной войне воинов, поправив ленты на венке. Ожидается, что Обианг и Путин на переговорах обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях.

Ранее Путин поручил правительству и ЦБ следить за инфляцией.

Видео: Telegram / РИА Новости