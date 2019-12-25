Президент "Эксмо-АСТ": "Люди в период пандемии стали больше читать"

На 30% год от года растет интерес к электронным книгам.

Президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков рассказал "Delovoe.TV" на XVI Международном книжном салоне о тенденциях на книжном рынке.

По словам эксперта, в период пандемии люди стали больше читать, выросла доля продаж художественной литературы. Среди популярных современных авторов — Гузель Яхина, Владимир Сорокин. В начале 2021-го года было зафиксировано падение продаж нон-фикшн, однако есть книги, которые стабильно находятся в топах рейтингов. Это, например, произведение Михаила Лабковского [прим. Piter.TV — книга "Хочу и буду"].

Олег Новиков также рассказал, что электронные книги занимают около 7-8% от всего объема. Интерес к ним с каждым годом растет. Трафик в книжных магазинах пока не вернулся к допандемийному периоду.

Фото: eksmo.ru