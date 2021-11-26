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Лукашенко прибыл в центр на границе с Польшей, где находятся мигранты

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Глава Белоруссии пообщался с беженцами на госгранице с Польшей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центр на государственной границе с Польшей, где находятся мигранты. Сейчас глава республики находится с рабочим визитом на территории торгово-логистического центра в Брузгах. Политик выступает перед беженцами. В поездке его сопровождает председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начался летом 2021  года. На границу направились беженцы из стран Ближнего Востока и Африки. Регулярно иностранцы пытаются пробраться через ограждения в ЕС. Позже Минск разместил активистов в транспортно-логистическом центре в Брузгах. ДЛя них местные власти создали условия временного пребывания.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Они обсуждают введение против Белоруссии пятого санкционного пакета.

Премьер Польши предложил ввести торговые санкции против Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого, Спутник Беларусь
 

Теги: александр лукашенко, белоруссия, миграционный кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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