Лукашенко прибыл в центр на границе с Польшей, где находятся мигранты

Глава Белоруссии пообщался с беженцами на госгранице с Польшей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центр на государственной границе с Польшей, где находятся мигранты. Сейчас глава республики находится с рабочим визитом на территории торгово-логистического центра в Брузгах. Политик выступает перед беженцами. В поездке его сопровождает председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начался летом 2021 года. На границу направились беженцы из стран Ближнего Востока и Африки. Регулярно иностранцы пытаются пробраться через ограждения в ЕС. Позже Минск разместил активистов в транспортно-логистическом центре в Брузгах. ДЛя них местные власти создали условия временного пребывания.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Они обсуждают введение против Белоруссии пятого санкционного пакета.

Премьер Польши предложил ввести торговые санкции против Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого, Спутник Беларусь

