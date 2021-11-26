Премьер Польши предложил ввести торговые санкции против Белоруссии

Матеуш Моравецкий считает экономически ограничения самыми действенными.

Премьер-министр Польши предложил ввести торговые санкции против Белоруссии. Об этом Матеуш Моравецкий рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с временно исполняющей обязанности немецкого канцлера Ангелой Меркель. По мнению политика, экономические меры в отношении Минска будут действенными.

Мы не хотели бы эскалации, но если мы будем к этому вынуждены, то государства должны иметь какие-то инструменты защиты. Я не был бы так уверен в том, что санкции, направленные против Белоруссии, могут быть безрезультатны. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Эксперт напомнил прессе о том, что значительная статья экспорта связана в Евросоюзе с торговыми сетями Белоруссии. Отказ или ограничения в торговле, по словам Моравецкого, будет серьезным ударом для республики и режима Александра Лукашенко. Он призвал держать этот инструмент давления "в голове".

Напомним, что в настоящее время против Минска от ЕС действуют четыре пакета санкций. Они касаются как физических лиц, так и предприятий. Из-за миграционного кризиса на государственной границе Белоруссии Запад обсуждает возможность внедрения пятого санкционного пакета.

Меркель пригрозила РФ новыми санкциями из-за Украины.

Фото и видео:YouTube / phoenix