Марина Гранина: отец работал над последним двухтомником даже в больнице

В Доме журналиста Санкт-Петербурга состоялась презентация последнего прижизненного двухтомника писателя Даниила Гранина.

Поделиться воспоминаниями об общественном деятеле, участнике Великой Отечественной Войны, Почетном гражданине Санкт-Петербурга пришли президент книжного союза РФ Сергей Степашин, заместитель руководителя федерального агентства печати РФ Владимир Григорьев, дочь писателя Марина Чернышева-Гранина, вице-губернатор Александр Говорунов и спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Автор "Иду на грозу", "Зубр", "Блокадные книги" скончался этим летом на 99 году жизни. Изначально создатели двухтомника планироваи, что Даниил Гранин лично представит книгу петербуржцам. Но из-за трагического стечения обстоятельств презентация издания состоялась уже после смерти самого известного петербургского писателя.

"Мы договорились, что здесь, 8 сентября, в Доме журналиста, мы вместе с Даниилом Александровичем эту книгу будем презентовать. К сожалению, Даниил Александрович ушел из этой жизни, но не от нас конечно. Поэтому мы эту презентацию перенесли на неделю. Смело можно сказать, что презентация сегодня проходит с Даниилом Александровичем Граниным", - сказал президент книжного Союза РФ Сергей Степашин, который также написал предисловие к этому изданию.

Спикер отметил, что нашему обещству не хватает книг Даниила Гранина и их публичного обсуждения.

"Я бы с большим удовольствием утром, включая в машине радио, будь то "Эхо Москвы", или "Вести ФМ", или "Маяк", не слушал разговоры о "Матильде", которая достала уже всех. А слушал бы разговоры о "Зубре", об интеллигенции, о жизни, о свободе" - отметил Сергей Степашин.

Заместитель федерального агентства печати РФ Владимир Григорьев рассказал о своем общении с писателем и заметил, что Даниил Гранин до последнего дня активно участвовал в жизни города и страны. Писатель успевал откликаться на актуальные события и регулярно общался с первыми лицами государства.

Почетным гостем мероприятия стала дочка литератора Марина Чернышева-Гранина. Она вспомнила о трепетном отношении отца к книгам и работе над этим двухтомником.

"Каждая книга была для него радостью, счастьем, праздником. Она некоторое время лежала у него на столе, он ее гладил, ему нравилась или не нравилась обложка. Каждый раз для него это было самым важным событием на каком-то этапе его жизни. Даниил Александрович работал над своим двухтомником даже в больнице, он выбирал обложку, и радовался тому, что эта книга увидит свет. Судьба издания его волновала и интересовала. Я хочу этой книге пожелать быть нужной", - дала напутствие Чернышева-Гранина.

Память Даниила Александровича останется в первую очередь в его текстах, через которые он пытался достучаться до людей. Писатель много посвящал теме человеколюбия, культуре, морали, нравственной борьбы. Имея техническое образование, Гранин писал свои книги в жанре "производственного романа", благодаря чему и получил литературное признание. В доме номер 6 по Дальневосточному проспекту скоро откроется библиотека имени Гранина, согласие на это автор дал еще при жизни в 2016 году.