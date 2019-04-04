Презентации книги Александра Кушнира о Майке Науменко

В книге личные впечатления соседствуют с аналитическими выкладками.

Музыкальный журналист Александр Кушнир представит свою новую книгу о Майке Науменко в книжном магазине "Все свободны". В ней собраны уникальные фотографии и документы, некоторые из которых будут представлены впервые. О лидере рок-группы "Зоопарк" вспоминают Борис Гребенщиков, Наталья Науменко, Сева Гаккель, Андрей Макаревич, Артемий Троицкий, друзья Майка Науменко, фотографы, звукорежиссеры, организаторы подпольных концертов и музыканты групп "Аквариум", "Зоопарк" и "Кино".

Издание завершает триптих книг автора, которые посвящены "жизням запрещенных людей". Ранее героями становились Сергей Курёхин и Илья Кормильцев.

Вход на презентацию свободный. Использование масок обязательно.

Место: ул. Некрасова, 23

Фото: Википедия, архивные фото, сайт mike-zoo.kiev.ua