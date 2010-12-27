В Сосновом Бору пенсионерка зарубила сына-алкоголика

В Ленобласти пожилая петербурженка зарубила сына и повесилась.

В Сосновом Бору престарелая мать зарубила топором сына-алкоголика, а после повесилась в ванной. Сообщается, что двойная трагедия произошла вечером третьего декабря.

Пенсионерка совершила злодеяние в жилой квартире по улице Сибирская. Правоохранительные органы обнаружили в помещении подвешенный труп 85-летней женщины и тело 56-летнего мужчины с многочисленными следами рублено-колотых ран шеи, спины и головы.

По рассказам соседей погибших, сын часто злоупотреблял алкогольными напитками. Это часто приводило к крупным ссорам и конфликтам между близкими родственниками.