Пресс-служба "Конкорда" сообщила о годовом заработке Пригожина в 120 миллионов рублей

Компании предпринимателя – субъекты малого и среднего бизнеса.

В среду, 30 сентября, пресс-служба компании "Конкорд" ответила на предложение журналистов издания "Делового Петербурга" включить бизнесмена Евгения Пригожина в рейтинг миллиардеров текущего года. Об этом рассказало издание "АиФ-Петербург".

В "Конкорде" отметили, что предложение некорректное, потому как номинантов выбирают по стоимости бизнеса (не менее миллиарда рублей). Журналисты подсчитали, что доходы компаний Пригожина составили 16 миллиардов, с чем в пресс-службе не согласились и уточнили, что сумма слишком преувеличена. Все компании предпринимателя – субъекты малого и среднего бизнеса, а доход за 2019 год составил 120 миллионов рублей, поэтому попасть в рейтинг Пригожин не может.

Ранее мы писали, что Пригожину вернули деньги, перечисленные на лечение Навального.

Фото: pixabay; пресс-служба компании "Конкорд"