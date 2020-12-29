Пресс-секретарю Навального грозит арест за призыв к несанкционированному митингу

Ярмыш могут выписать штраф в размере до 200 тысяч рублей или арестовать.

Пресс-секретарю Алексею Навального Кире Ярмыш грозит арест за призыв к несанкционированному митингу 23 января. Это следует из документов административного дела, которое поступили в Савеловский суд Москвы. Об этом пишет ТАСС.

В отношении Ярмыш составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2. цитата из сообщения пресс-службы суда

По данной статье Ярмыш могут выписать штраф в размере до 200 тысяч рублей или арестовать на срок до 10 суток.

Ранее глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального.