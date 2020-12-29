Пресс-секретарю Навального грозит арест за призыв к несанкционированному митингу

Пресс-секретарю Алексею Навального Кире Ярмыш грозит арест за призыв к несанкционированному митингу 23 января. Это следует из документов административного дела, которое поступили в Савеловский суд Москвы. Об этом пишет ТАСС.
В отношении Ярмыш составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2.
цитата из сообщения пресс-службы суда
По данной статье Ярмыш могут выписать штраф в размере до 200 тысяч рублей или арестовать на срок до 10 суток.
Ранее глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального.
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