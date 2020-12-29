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Пресс-секретарю Навального грозит арест за призыв к несанкционированному митингу

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Ярмыш могут выписать штраф в размере до 200 тысяч рублей или арестовать.

Пресс-секретарю Алексею Навального Кире Ярмыш грозит арест за призыв к несанкционированному митингу 23 января. Это следует из документов административного дела, которое поступили в Савеловский суд Москвы. Об этом пишет ТАСС.

В отношении Ярмыш составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2.

цитата из сообщения пресс-службы суда

По данной статье Ярмыш могут выписать штраф в размере до 200 тысяч рублей или арестовать на срок до 10 суток.

Ранее глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального.

Теги: митинги, навальный, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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