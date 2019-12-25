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Александр Дрозденко проводит большую пресс-конференцию по итогам 2022 года
Сегодня, 10:52
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Александр Дрозденко проводит большую пресс-конференцию по итогам 2022 года

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Трансляция мероприятия доступна в соцсетях.

Во вторник, 13 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подводит итоги региона за 2022 год в рамках традиционной пресс-конференции. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Мероприятие стартовало в Доме правительства Ленобласти. в 10:00. Дрозденко не только озвучил итоги года, но и сообщил о планах на предстоящий 2023-ий. Трансляция выступления губернатора доступна в группе администрации Ленобласти ВКонтакте. Также она ведётся на телеканале ЛенТВ24.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: александр дрозденко, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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