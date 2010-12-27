Между Петербургом и Хельсинки прервалось железнодорожное сообщение

Повреждены линии электропередач.

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала. Из-за этого задерживается скоростной поезд "Аллегро" сообщением Хельсинки-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

Также задерживается и отправление поезда №783 из Петербурга в Хельсинки.

По данным финского оператора "Аллегро" VR, на территории Финляндии встали два "Аллегро". Пассажиров поездов начали пересаживать на автобусы. Также на станции Вайниккала остановился поезд (Москва-Хельсинки). Пассажиров везут автобусом в Лаппеенранту.

Накануне п оезд "Аллегро" прибыл в Петербург из Финляндии с часовым опозданием.

Фото: Piter.TV