Премию "Нацбест" получило славянское фэнтези "Финист - ясный сокол"

Вручение литературной премии состоялось на Новой сцене Александринского театра в Петербурге.

Такой итог премии 25 мая подвело малое жюри "Нацбеста". Работа Андрея Рубанова была выбрана большинством голосов.

В список наиболее примечательных книг в 2019 году попали роман "Четверо" Александра Пелевина, работа кинокритика Михаила Трофименкова "XX век представляет. Кадры и кадавры", роман Александра Етоева "Я всегда буду собой", "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой и "Славянские отаку" Упыря Лихого.

В жюри премии в этом году вошли финансовый омбудсмен России Юрий Воронин, писатель Алексей Сальников, экс-пресс-секретарь движения "Наши" и книжный блогер Кристина Потупчик, режиссер Владимир Бортко, блогер Дмитрий Goblin Пучков? гендиректор петербургского Книжного салона Андрей Шамрай и журналист Семен Пегов.

Фото: скриншот трансляции премии "Нацбест" / YouTube