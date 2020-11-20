Премьера исторической драмы "Грозный" состоится 23 ноября

Иван Грозный является самым обсуждаемым и осуждаемым государем в русской истории.

На телеканале "Россия" 23 ноября состоится премьера исторической драмы "Грозный". Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Иван Грозный является самым обсуждаемым и осуждаемым государем в русской истории. Данный сериал стал попыткой разобраться в истоках поступков и жестокости Ивана Грозного.

Главную роль в проекте сыграли Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Режиссер сериала – Алексей Андрианов. Сотни актеров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов – все это перенесет зрителя в XVI век – период исторических потрясений и неистовых человеческих страстей.

Ранее актер Максим Емельянов рассказал Piter.TV о сериале "Перевал Дятлова".

Фото и видео: Россия 1