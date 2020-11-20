Российские физики проведут анализ элементного состава костей Ивана Грозного

Планируется провести также анализ останков супруги царя.

Российские ученые исследуют кости Ивана Грозного с помощью нейтронных методов. Это поможет выяснить обстоятельства жизни и смерти царя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Предполагается также исследовать молекулярный состав костей с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, а также выявить визуальные особенности с помощью оптической микроскопии в различных световых диапазонах.

Кроме того, ученые исследуют также останки первой жены царя Марии Борисовны и торой жены Ивана Грозного Марии Темрюковны.

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