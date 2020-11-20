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Российские физики проведут анализ элементного состава костей Ивана Грозного
Сегодня, 10:20
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Российские физики проведут анализ элементного состава костей Ивана Грозного

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Планируется провести также анализ останков супруги царя.

Российские ученые исследуют кости Ивана Грозного с помощью нейтронных методов. Это поможет выяснить обстоятельства жизни и смерти царя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Предполагается также исследовать молекулярный состав костей с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, а также выявить визуальные особенности с помощью оптической микроскопии в различных световых диапазонах.

Кроме того, ученые исследуют также останки первой жены царя Марии Борисовны и торой жены Ивана Грозного Марии Темрюковны.

Ранее мы писали, что в России улучшается ситуация на рынке труда. 

Фото: Википедия 

Теги: грозный иван, элементный состав костей
Категории: Фабрика Знаний, Наука и технологии, Новости России, Лента новостей,

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