Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Мертвые души" поставлен по одноименной поэме Николая Гоголя. Режиссер Роман Кочержевский работал над этой постановкой почти два года. Все это время он пытался разрушить школьные стереотипы о произведении и его авторе.

Персонажи Кочержевского ведут диалоги с самими собой и с собственными воспоминаниями. Используя оригинальный текст Гоголя, они пытаются ответить на вопросы современного бытия.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена

Фото: lensov-theatre.spb.ru