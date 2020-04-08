Премьера сериала "Зулейха открывает глаза" состоится 13 апреля

Сериал снят по роману Гузель Яхиной.

Телеканал "Россия 1" анонсировал премьеру экранизации книги Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-служба канала.

Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов. Премьера сериала состоится на телеканале в 21:00 13 апреля.

Роман был опубликован в 2015 году. По сюжету, в 1930 году мужа татарской крестьянки убивают, а её саму ссылают в Сибирь. Сама книга была переведена на 34 языка мира и получила такие литературные премии, как "Большая книга", "Книга года" и "Ясная поляна".

Видео: YouTube/ Россия 1