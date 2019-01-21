Фильм получил Серебряного Медведя за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале 2020.

В понедельник, 26 октября, в кинотеатре "Аврора" пройдет премьера фильма "Женщина, которая убежала" режиссера Хон Сан Су. Отмечается, что картина является одним из главным кандидатов на выдвижение от Южной Кореи на премию "Оскар".

В российский прокат кинолента выйдет 5 ноября.

Критики считают "Женщину, которая убежала" теплой и уникальной кинокартиной, некоторые сравнивают режиссера не только с Эриком Ромеро и Вуди Алленом, но и Антоном Чеховым.

Фильм расскажет историю замужней Гам Хи которая впервые за пять лет счастливого брака разлучилась с мужем. Однако по ходу встречи с подругами встает вопрос: от чего все-таки убежала Гам Хи?

Цена: 400 рублей

Билеты по ссылке.

Где: Невский проспект, 60

Видео: предоставлено организаторами