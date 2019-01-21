В понедельник, 26 октября, в кинотеатре "Аврора" пройдет премьера фильма "Женщина, которая убежала" режиссера Хон Сан Су. Отмечается, что картина является одним из главным кандидатов на выдвижение от Южной Кореи на премию "Оскар".
В российский прокат кинолента выйдет 5 ноября.
Критики считают "Женщину, которая убежала" теплой и уникальной кинокартиной, некоторые сравнивают режиссера не только с Эриком Ромеро и Вуди Алленом, но и Антоном Чеховым.
Фильм расскажет историю замужней Гам Хи которая впервые за пять лет счастливого брака разлучилась с мужем. Однако по ходу встречи с подругами встает вопрос: от чего все-таки убежала Гам Хи?
Цена: 400 рублей
Билеты по ссылке.
Где: Невский проспект, 60
Видео: предоставлено организаторами
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