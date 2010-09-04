Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным

Он не против того, чтобы с президентом России встретились другие лидеры.

И.о премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался участвовать в саммите с Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в преддверии саммита ЕС в Брюсселе. Его слова приводит телекомпания NOS.

Я не против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера. Сам я не буду встречаться Путиным Марк Рютте, и.о. премьер-министра Нидерландов

Речь идет о возможном проведении саммита ЕС - Россия, в котором заинтересованы канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Бабиш высказался за развитие диалога Чехии с Россией.

Видео: nos.nl