Премьер Словении призвал ЕС готовиться к четвертой волне коронавируса

Янез Янша назвал приоритет в Совете стран ЕС.

Премьер-министр Словении призвал Евросоюз готовиться к четвертой волне коронавируса. Такое заявление политик сделал во время выступления в Европарламенте. Специалист не исключил вероятность новой волны пандемии. Он призвал страны по возможности предотвратить ухудшение эпидемиологической обстановки.

Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне. Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году. Янез Янша, премьер-министр Словении

Напомним, что с 1 июля по 31 декабря Словения председательствует в Совете стран ЕС. Власти государства определили первым своим краткосрочным приоритетом предотвращение новой волны заражений, так как в обратном случае жизнь в Европе "снова остановится". Специалисты надеются вернуться к привычному состоянию для населения в течение полугода. При этом власти не исключают, что отдельные ограничительные меры останутся с населением и на более длительный период времени.

Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину "Спутник V".

Видео: European Commission