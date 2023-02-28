Премьер Мали: поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране

По его словам, для жителей Мали важно не качество, а результат.

Поставки военной техники из России переломили ситуацию с терроризмом в Мали. Об этом сообщил премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига в интервью "РИА Новости"

По его словам, для жителей Мали важно не качество, а результат. Он подчеркнул, что после поставок из России "страх перешел в другой лагерь", где находятся террористы. Маига подчеркнул, что сотрудничество с Москвой в военной сфере продолжится.

Ранее премьер Мали рассказал, почему считает себя "малийским москвичом".

Видео: Telegram / РИА Новости