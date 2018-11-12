Warner Bros. перенесли премьеру "Шерлока Холмса-3"

Картина выйдет на большие экраны в декабре 2021 года.

Студия Warner Bros. Перенесла дату премьеру фильма "Шерлок Холмс 3" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу. Фанатам вселенной, основанной на произведениях Артура Конана Дойла, стоит ожидать ленту в декабре 2021 года. Об этом сообщает портал Screen Rant. Информация о причинах переноса не разглашается.



Напомним, что изначально премьера "Шерлока Холмса 3" была запланирована на декабрь 2020 года. Главную роль в картине исполнит Роберт Дауни-младший, а его верного помощника доктора Ватсона сыграет Джуд Лоу. Режиссер пока что неизвестен, так как Гай Ричи, который снимал предыдущие две части, отказался снимать продолжение. И несмотря на то, что в основе лежит произведение Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, сюжет фильма оригинален.



Первая часть вышла в 2009 году и собрала в прокате 524 миллионов доллара. Второй фильм увидел свет через два года и собрал 545 миллионов.



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Фото: Warner Bros.