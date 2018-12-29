Netflix показали трейлер ремейка аниме "Ultraman"

Премьера первого эпизода состоится 1 апреля 2019 года.

Компания Netflix выпустила первый трейлер предстоящего ремейка классического аниме-сериала "Ultraman". Ролик был опубликован на ютуб-канале стримингового сервиса. Сюжет картины рассказывает историю ученика старшей школы Синдзаро Хаята. Герой не знает, что ему суждено стать Ультраменом – киборгом, защищающим Землю. Все меняется, когда на персонажа нападают неизвестные. Премьера первого эпизода состоится 1 апреля 2019 года.

Оригинальный мультфильм выходил на телеканале TBS с 4 апреля 1979 года по 26 марта 1980 года. Всего было выпущено 50 серий аниме.



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Видео: ютуб/Netflix