Предвестник несчастья: как черные коты становятся востребованными накануне Хеллоуина

Зоозащитница предупреждает волонтеров и пристройщиков животных о нездоровом ажиотаже на чернушек.

Осень для многих любителей страшилок и зарубежной культуры связана с шумными тематическими вечеринками и празднованием Хеллоуина. В ночь на 1 ноября традиционно вспыхивают огни в пустых тыквах с вырезанными рожицами, лучшим костюмом становится самый страшный, а атмосферы ведьминским сборищам добавляют черные помощники – коты, собаки, вороны. Однако звери не всегда оказываются на вечеринках ради фотографий: некоторые приверженцы нестандартных практик в ночь с октября на ноябрь приносят чернушек в жертву.

Piter.TV узнал у директора Фонда защиты городских животных Екатерины Дмитриевой, действительно ли перед Днем всех святых к черным животных из приютов и на улице приковывается больше внимания.

Зоозащитница подтверждает нездоровый ажиотаж на черных котят, кошек, щенят и собак перед 31 октября. Интерес к total-black зверятам доходит до такой степени, что желающие взять такое животное порой выходят за рамки разумного.

"Случалось, когда мы пристраивали черного котенка несколько месяцев безуспешно, а в октябре вдруг идет просто шквал звонков на него. Люди хотят немедленно подъехать куда угодно, хоть в час ночи", – говорит Дмитриева.

Не бывает ситуаций, когда котенка или щенка нужно немедленно кому-то подарить, считает зоозащитница. Поэтому звонки от тех, кто готовит якобы сюрприз, но при этом не купил ни лотка, ни корма для будущего питомца, Дмитриева считает странными.

Мертвые черные кошки после ночи Хеллоуина на практике зоозащитницы встречались, пусть и не вживую, а в постах в сети. Но живодеры действуют не только на ведьминский праздник, говорит Дмитриева.

"Случается нехорошее пристройство, люди возьмут животное и пропадают с радаров. Это печально", – огорчается зоозащитница.

От неадекватных хозяев можно ждать не только отсутствия новостей о приютном подопечном хотя бы раз в полгода, но и убийства животного. Поэтому зоозащитница рекомендует временным опекунам животных всегда быть настороже, не только перед октябрьским праздником. Не нужно отдавать не только черного, но и любого другого котенка или щенка, не проведя элементарного собеседования. Потенциальный "усыновитель" должен выглядеть и общаться адекватно, ответить на необходимые вопросы о предыдущем животном, о причинах усыновления нового и других базовых вещах. К тому же, считает Дмитриева, интуиция часто умеет подсказать, что руки будущего хозяина совсем не добрые.

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