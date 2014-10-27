Во вторник ливни и сильный ветер останутся в Петербурге

Прогноз погоды не обещает ничего оптимистичного на вторник, 19 сентября. Синоптики обещают ливни и сильный ветер.

Осенняя погода сохранится в Северной столице и во вторник, 19 сентября. ГУ МЧС передает со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", что завтра ожидают дожди и ветер.

Региональный Гидрометеоцентр сообщает, что в городе обещают дожди, местами сильные. Кроме того, ожидается усиление ветра. Днем будет северо-восточный и западный ветер 7-12 метров в секунду. Ночью в прибрежный районах обещают порывы до 15 метров в секунду.

При этом температура воздуха поднимется до 10-12 градусов днем.

Из-за ухудшения погоды возможны ухудшение ситуации на дорогах. Из-за дождя может увеличиться число ДТП. А ветер может сломать деревья или неустойчивые конструкции.