Предстоящий Amfest в Петербурге покажет "Арахисового сокола" и другие редкости

Всю предстоящую неделю в кинотеатре "Аврора" представят необычные образцы кино из США, не всегда доступные к широкому прокату в России.

Всего во время показов с 1 по 6 октября петербуржцы смогут увидеть лучшие независимые америанские фильмы года, отобранные на фестиваль Amfest. Начало сеансов с 1 по 3 октября – 19:40. Показы в кинотеатре "Аврора" стартуют с премьеры фильма "Арахисовый сокол", где Шайа ЛаБаф и Дакота Джонсон стараются помочь исполнить мечту особенного молодого человека.

На следующий день в Петербурге покажут "Звук тишины" — фильм, в котором актер Питер Сарсгаард показывает, как можно отстроить звучание внутри квартиры. Эта редкая профессия приходится как нельзя кстати в шумном Нью-Йорке. Четверг запомнится показом "Оды к радости" – романтической комедией с Мартином Фрименом (сериал "Шерлок", трилогия "Хоббит") в главной роли.

Рабочую неделю завершит визит главного гостя программы – режиссера Абеля Феррары, который будет представлять картину "Томмазо" с Уиллемом Дефо в роли альтер эго самого Феррары. Начало – в 19:00.

В выходные – показы картин других жанров. В субботу, 5 октября, в 17:00 на экран вернутся исполнители ролей Джея и Молчаливого Боба. Однако сам фильм "Системное безумие" посвящен реальной жизни актера Джейсона Мьюза, в которой появляется россыпь звездных камео – от самого Кевина Смита до покойного Стэна Ли.

Завершится фестиваль "Прощанием" – трагикомедией Лулу Ванг о том, как семья китайцев решает воссоединиться ради поддержки старшего члена семьи. Предварять показ участника фестиваля Sundance будет короткометражка NIMIC от Йоргоса Лантимоса ("Лобстер", "Убийство священного оленя").

В российский прокат этой осенью выходят "Прощание" и "Арахисовый сокол", однако у зрителей AmFest будет возможность увидеть эти фильмы раньше всех.

Подробности на сайте кинотеатра "Аврора".

Фото: кадр из фильма Nimic, предоставлено организаторами