Предстоящей ночью ожидается подъем воды в Финском заливе

Рыбаков попросили покинуть лед, поскольку есть риск разрушения ледового покрытия.

В ночь на 10 февраля в акватории восточной части Финского залива ожидается усиление юго-западного ветра. Это приведет к подъему воды, сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Рыбаков попросили покинуть лед в акватории Невской губы и Финского залива. Из-за подъема воды есть риск разрушения ледового покрытия. Решение о закрытии дамбы будет принято позже, после получения точных прогнозов погоды.

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Фото: пресс-служба Смольного