Представлен телевизор Huawei Vision Smart TV X65 за $3540

Телевизор оснащен матрицей OLED.

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил новый телевизор Huawei Vision Smart TV X65 c OLED матрицей.

Внешне новинка выглядит очень привлекательно, толщина телевизора – 24,9 мм. Huawei Vision Smart TV X65 можно закрепить на стене или на подставке. Отличительная черта – фронтальная выдвижная камера на 24 Мп, с её помощью можно совершать видеозвонки.

Huawei Vision Smart TV X65 работает на четырехъядерном процессоре Honghu 898. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G51 MP4. Оперативная память – 6 Гб, постоянная – 128 Гб. Дисплей – 65 дюймов, с OLED матрицей и 4К разрешением. За звук отвечают 14 встроенных динамиков.

Huawei Vision Smart TV X65 поступит в продажу по цене от 3540 долларов. Старт продаж объявят позднее.

Huawei при поддержке РФ готовит революцию в сети Интернет.

Видео: YouTube/ Argus World