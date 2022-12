Представлен новый трейлер The Lords of the Fallen — перезапуска серии

Игра выйдет в свет в 2023 году.

На торжественной церемонии вручения наград The Game Awards 2022 (TGA) представлен новый трейлер перезапуска компьютерной игры The Lords of the Fallen. Геймплейный ролик Souls-like экшена размещен в социальных сетях. Создатели продемонстрировали зрителям нарезку из кадров боев, а также синематики. Для пользователей это первая демонстрация модернизированного геймплея проекта. Дополнительно они заметили несколько локаций вселенной, которая будет в пять раз больше оригинальной серии. Официальный выход проекта The Lords of the Fallen запланирован на 2023 год, а точная дата релиза на момент публикации материала неизвестна. Игра будет доступна на персональных компьютерах, а также консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Фото и видео: YouTube / GameSpot