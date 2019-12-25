Представители турбизнеса в Петербурге попросили о помощи городские власти

Кроме того, представители различных объединений попросили о помощи премьер-министра и вице-премьера.

Представители туристического бизнеса в Петербурге попросили о помощи городские и федеральные власти. Официальное письмо с предложениями появилось в распоряжении Piter.tv. C обращением к губернатору города Александру Беглову, премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Андрею Белоусову выступили участники Российской Гостиничной Ассоциации, Межотраслевого Координационного Совета гостеприимства и услуг Санкт-Петербурга, Северо-Западного регионального отделения РСТ и других объединений.

Представители бизнеса попросили у правительства включить деятельность туроператоров и гостиниц в список пострадавших отраслей для введения возможных дополнительных "налоговых каникул" – отсрочки по уплате налогов и сборов: платежей в соцфонды и НДС. В обращении отмечается, что в октябре среднее падение загрузки отелей в Петербурге составило 60-70%.

Фото: Piter.tv