Представители приоритетного бизнеса в Ленобласти получили льготные займы

Поддержку получили бизнесмены, задействованные в торговле, строительстве, сельском хозяйстве.

С начала 2020 года власти Ленинградской области передали право на льготные займы предпринимателям, работающим в приоритетных в условиях эпидемии сферах - торговля, производство, строительство, сельское хозяйство и транспортные услуги. Общая сумма займов составила 21 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Выделенные средства пойдут на покупку материалов, аренду, зарплату и другие необходимые расходы. Так, бизнесмены могут использовать деньги для приобретения недвижимости, покупку участков участка, сельхозтехники.

Кроме того, социальные и спортивные учреждения сейчас могут получить займы под 4,65% годовых. Женщины и предприниматели старше 45 лет – под под 5,5% годовых.

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Фото: Piter.TV