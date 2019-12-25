Представители приоритетного бизнеса в Ленобласти получили льготные займы

С начала 2020 года власти Ленинградской области передали право на льготные займы предпринимателям, работающим в приоритетных в условиях эпидемии сферах - торговля, производство, строительство, сельское хозяйство и транспортные услуги. Общая сумма займов составила 21 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Выделенные средства пойдут на покупку материалов, аренду, зарплату и другие необходимые расходы. Так, бизнесмены могут использовать деньги для приобретения недвижимости, покупку участков участка, сельхозтехники.
Кроме того, социальные и спортивные учреждения сейчас могут получить займы под 4,65% годовых. Женщины и предприниматели старше 45 лет – под под 5,5% годовых.
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Фото: Piter.TV
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