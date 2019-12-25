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Представители приоритетного бизнеса в Ленобласти получили льготные займы
Сегодня, 16:30
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Представители приоритетного бизнеса в Ленобласти получили льготные займы

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Поддержку получили бизнесмены, задействованные в торговле, строительстве, сельском хозяйстве.

С начала 2020 года власти Ленинградской области передали право на льготные займы предпринимателям, работающим в приоритетных в условиях эпидемии сферах -  торговля, производство, строительство, сельское хозяйство и транспортные услуги. Общая сумма займов составила 21 миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Выделенные средства пойдут на  покупку материалов, аренду, зарплату и другие необходимые расходы. Так, бизнесмены могут использовать деньги для  приобретения недвижимости, покупку участков участка, сельхозтехники.

Кроме того, социальные и спортивные учреждения сейчас могут получить займы под 4,65% годовых. Женщины и предприниматели старше 45 лет – под под 5,5% годовых.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть лидирует по числу выздоровевших от коронавируса на Северо-Западе.

Фото: Piter.TV

Теги: лениниградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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